İzmir'de FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan askerlikten ihraç edilmiş eski 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen eski 3 üsteğmenin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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