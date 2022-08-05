İzmir'de FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

05.08.2022 11:05

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan askerlikten ihraç edilmiş eski 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan askerlikten ihraç edilmiş eski 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen eski 3 üsteğmenin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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