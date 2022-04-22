İzmir'de film gibi hırsızlık: Tuvalete diye gitti, lüks otomobili çaldı - Son Dakika

İzmir'de film gibi hırsızlık: Tuvalete diye gitti, lüks otomobili çaldı

Araç sahibini restoranda oyalayan şüpheli, arka kapıdan çıkıp otomobili çaldı

İZMİR - İzmir'de, internetten gördüğü aracı satın almak istediğini söyleyerek araç sahibiyle buluşan ve aracın sahibini restorantta oyalayan şüpheli, "Tuvalete gidiyorum" diyerek yıkamacıdaki lüks aracı çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında araç terk edilmiş halde bulunurken, mağdur avukatı İsa Yalçın, "Kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu düşünüyoruz; çünkü gezip dolaştığı yerlerde, müvekkilimin arabayı gösterdiği yerlerde daha önce keşif yapmış ki, hiçbiri kameranın olduğu yerler değil" dedi.

Film gibi olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana geldi. Araç alım-satım işiyle uğraşan B.T. adlı kadın, lüks otomobilini 610 bin liraya internetten satışa koydu. Aracı internetten görüp beğendiğini söyleyen bir kişi, otomobili patronu için alacağını söyleyerek satıcı ile iletişime geçti. Satıcının telefon numarasını alarak, kendisine aracı beğendiğini ve görmek istediğini söyleyen adam, otomobil sahibi ile İzmir Bayraklı'da buluştu.

Hırsız her şeyi planladı: Tuvalete diye çıktı, otomobili çaldı

Şüpheli şahsın, otomobili satın almadan önce yıkattırmak istediğini söylemesi üzerine lüks araç, görüşme yapılan yerin yakınlarındaki bir oto yıkamacıya verildi.

Otomobil yıkanırken restoranda çay içen otomobil sahibi, alıcı görünümlü şüpheli ve şüphelinin bir arkadaşı ile kısa bir süre burada vakit geçirdi. Şüpheli şahıs, daha sonra tuvalete gitmek istediğini söyleyerek restoranın arka kapısından dışarı çıktı. Oto yıkamacıya giderek aracın anahtarını alan şüpheli, otomobil ile birlikte kayıplara karıştı.

Hayatının şokunu yaşadı

Şüphelinin restorana gelmemesi üzerine şüphelenilen B.T., kendisine telefonla mesaj çekti. Şüphelinin kendisini oyalamak sureti ile cevaplar vermesi üzerine dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın, oto yıkamacıya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Dükkan çalışanının, otomobili birlikte geldikleri adama verdiğini söylemesi üzerine B.T. hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şans eseri bulundu

İhbar üzerine otomobili ve çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Şüphelinin güvenlik kameralarının görmediği yerleri tercih ettiği anlaşılırken, otomobil, sosyal medyadan kayıp ilanı verilmesinin ardından İzmir'in Bornova ilçesinde, yine güvenlik kameralarının görmeyeceği bir alanda şans eseri terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi araştırması yaparken, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Otomobil ise daha sonra sahibi B.T.'ye teslim edildi.

"Kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu düşünüyoruz"

Olayla ilgili açıklama yapan B.T.'nin Avukatı İsa Yalçın, "Müvekkilim İzmir'de araç alım satım işiyle uğraşıyor. Kendisi lüks bir aracını satmak için internete ilan verdi. İlan üzerinden bir kişi müvekkilime ulaşıyor ve arabayı görmek istiyor. Müvekkilim de arabayı alıcı gibi gözüken kişiye göstermek için gidiyor ve burada arabayı görüyorlar. Bu kişi arabayı inceledikten sonra, pazar günü noterlerin kapalı olmasından dolayı pazartesi günü aracı satın alacağını söylüyor. Pazartesi günü yeniden buluştuklarında, daha sonra yanlarına gelen bir kadın geliyor ve medikal ürün satışı yaptığını belirten sözde alıcının müşterisi olduğunu söylüyor. Daha sonra bu kişi arabayı almadan önce oto yıkamacıya götürmek istediğini söylüyor ve müvekkilim aracın anahtarını oto yıkamacıya veriyor. Daha sonra da üçü birlikte restorana giderek bir şeyler içiyorlar. Kısa zaman sonra arabayı almak istediğini söyleyen şahıs, tuvalete gitmek istediğini söyleyerek dışarı çıkıyor. Daha sonra da oto yıkamacıya giderek aracın anahtarını alıp, otomobille birlikte kayıplara karışıyor. Bir süre sonra da müvekkilim şüpheliye ulaşamayınca oto yıkama dükkanına gidiyor ve orada otomobilinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine ihbar ediyor. Bu kişinin bir dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu iddiası hakim. Daha sonra sosyal medyada verilen ilanlardan yola çıkarak şans eseri otomobil Bornova ilçesinde güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde bulunuyor. Daha sonra polis ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Şuan için kimliği belirlenmedi; ancak yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu düşünüyoruz; çünkü gezip dolaştığı yerlerde, müvekkilimin arabayı gösterdiği yerlerde daha önce keşif yapmış ki, hiçbiri kameranın olduğu yerler değil. Şans eseri otomobil kurtarıldı; ancak şüpheli hala aranıyor" açıklamasında bulundu.