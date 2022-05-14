İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı

14.05.2022 10:05

İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı İzmir polisinden macera filmi gibi operasyon: Torbacıları uykularında yakaladı 5 aylık takibin ardından düğmeye basıldı: 5 ilçede toplam 69 gözaltı 'Polis operasyon yaparsa' diye her yere kamera taktırmış İzmir'in...

İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı

İzmir polisinden macera filmi gibi operasyon: Torbacıları uykularında yakaladı

5 aylık takibin ardından düğmeye basıldı: 5 ilçede toplam 69 gözaltı

'Polis operasyon yaparsa' diye her yere kamera taktırmış

İZMİR - İzmir'in Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik 5 aylık takibin ardından operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 69 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, İzmir sokakları film sahnelerini aratmayan operasyon görüntülerine sahne oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve şebekelerle mücadelesini son sürat sürdürüyor. Ekipler, Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine yönelik 5 aydır sürdürülen saha ve analiz çalışmaları sonucu 42 şüpheliyi gözaltına almıştı. 13 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı şafak baskınında ise 28 adreste 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon film sahnelerini aratmadı, torbacılar uykularında yakalandı

Gerçekleştirilen operasyona havadan polis helikopteriyle destek verilirken, uyuşturucu tacirlerinin kapıları da özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona uykularında yakalanan şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon havadan polis helikopteri ile görüntülenirken, operasyon görüntüleri macera filmlerini aratmadı.

'Polis operasyon yaparsa' diye her yer kamera taktırmış

Öte yandan operasyonda, ulusal bir kanalda yayınlanan gündüz kuşağı programında "evli ve bir çocuk annesi kadını, kendi evinde zorla tutarak, zorla madde kullandırdığı" iddiası ile konu edilen ve telefon ile canlı yayına bağlanan A.B.de yakalandı. A.B.'nin evinin her bölümüne güvenlik kamerası yerleştirdiği görülürken, şüphelinin ayrıca; kolluk birimlerinin gerçekleştireceği bir operasyona karşı önlem almak amacıyla evine çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış ve uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları da yerleştirdiği tespit edildi. Adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan A.B.'nin evinde yapılan aramalarda, özel frekanslarını dinleyebilen telsizler ve tabanca fişekleri de ele geçirildi.

Yüklü miktarda zehir ele geçirildi

İzmir polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar- skank maddesi, metamfetamin, sentetik ecza ürünü, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İzmir Emniyeti başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı

YORUMLAR
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Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar...Film sahnelerini aratmayan dehşet anları kamerada Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar...Film sahnelerini aratmayan dehşet anları kamerada İzmir'de İha Destekli Operasyonda 118 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir'de İha Destekli Operasyonda 118 Kaçak Göçmen Yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı - Son Dakika
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