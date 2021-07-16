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Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı - Son Dakika

Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 09:51

Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle kapatıldı.

Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle kapatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 17 Mayıs 2021'de verdiği kararın ardından, 1959 yılında açılan cezaevi kapılarını kapattı.

Buca'da üzüm bağları ve tarım arazilerinin arasındaki 80 dönümlük alanda 1300 kişi kapasiteyle açılan cezaevi, sonraki yıllarda 3 bin 200 kişilik kapasiteye çıkarıldı.

İnşa edildiği dönemde Bayrampaşa Cezaevi ile birlikte Türkiye'nin en büyük 2 ceza infaz kurumundan biri olan cezaevi, 2000'li yıllara kadar adli, terör, çocuk ve kadın gibi tüm suç grupları ve cinsiyetlerin farklı koğuşlarda barındırıldığı bir kurum olarak faaliyet gösterdi.

Sonraki yıllarda suç grubu ve cinsiyetlere göre müstakil ceza infaz kurumlarının inşa edilmesiyle bu cezaevinde sadece adli suç grupları kapsamındaki yetişkin hükümlü ve tutuklular barındırılmaya devam etti.

Yıllar içinde şehirleşmeyle birlikte Buca ilçesindeki mahallelerin arasında kalan cezaevi, faaliyeti süresince birçok Yeşilçam filmine de sahne oldu.

Bu cezaevinde çekilen filmler arasında Orhan Gencebay ve Necla Nazır'ın oyunculuğunu yaptığı "Ben Doğarken Ölmüşüm" ile İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı'nın rol aldığı "Susuz Yaz" filmleri dikkati çekiyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra tutuklu ve hükümlülerin diğer ceza infaz kurumlarına nakledildiği 16 bloktan oluşan Buca Cezaevinin 17 Mayıs'ta kapatılmasına karar verildi.

Bugüne dek yaklaşık 600 bin hükümlü ve tutukluyu barındıran cezaevi, Adalet Bakanı Gül'ün oluruyla 17 Mayıs'ta resmen kapandı.

Bakan Gül, 12 Temmuz'da İzmir'de yaptığı açıklamada, kurum binasının modern infaz yöntemlerine uygun olmaması, depreme dayanıklılık anlamında sorun yaşanması ve İzmir'in de talebi üzerine kapatılmasına karar verdiklerini belirtmiş, "Buca'ya, İzmir'imize yakışır şekilde artık cezaevi değil en güzel şekilde nasıl değerlendirilecekse o şekilde kullanılması için oraya mahkum, tutuklu almama, kapatma kararımız var. İzmir'imiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

360 ceza infaz kurumu kapatıldı

Adalet Bakanlığı tarafından 2002 yılından bu yana standartlara uymayan 360 ceza infaz kurumu kapatıldı.

Toplumsal hafızalarda yer eden Ulucanlar Ceza İnfaz Kurumu 2006 yılında, Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da 2008 yılında kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun da kapatılarak kültür merkezi olarak hizmete sunulacağını bildirmişti.

Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı

Buca Cezaevi, Cezaevi, İnfaz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı - Son Dakika


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