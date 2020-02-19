İzmir'de filmleri aratmayan kovalamaca - Son Dakika
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İzmir'de filmleri aratmayan kovalamaca

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobilin peşine takılan polis ekipleri, filmleri aratmayan uzun bir kovalamacanın sonunda otomobil sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobilin peşine takılan polis ekipleri, filmleri aratmayan uzun bir kovalamacanın sonunda otomobil sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Tire ilçesinde meydana geldi. Ödemiş Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tire Bekleme Mevkii'nde rutin uygulama yaparken, İzmir yönünden Tire istikametine seyir halinde olan Mestan Apaydın (21) yönetimindeki 35 M 0822 plakalı otomobil, iddiaya göre 'dur' ihtarına uymadı. Hemen harekete geçen bölge trafik ekipleri, plakayı Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek, otomobilin peşine takıldı. Otomobili Tire içinde kovalamaya başlayan bölge trafik ekiplerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden de trafik ve asayiş ekipleri katılınca, şehir içinde filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. Atatürk Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi'nde süren kovalamaca, İpekçiler Mahallesi'ne kadar devam etti.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, kovalamaca esnasında birkaç kez havaya uyarı ateşi etti. Kovalama anını İHA muhabiri Fatih Şaşmaz saniye saniye kaydederken, otomobil en son Şehit Mehmet Çoban Bulvarı'na girdi ve burada polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsünü yakalayan polis ekipleri, Apaydın'ı gözaltına alarak Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

İfadesi alınan otomobil sürücüsü Mestan Apaydın'ın (21) ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi.

(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)

İzmir'de filmleri aratmayan kovalamaca

İzmir, Polis, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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