İzmir'de Fındıkkıran balesi - Son Dakika
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İzmir'de Fındıkkıran balesi

10 dakika önce

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde, Vieuxtemps ve Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.

İzmir'de Fındıkkıran balesi, System.String[]

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde, Vieuxtemps ve Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.


İzmir Devlet Opera ve Balesi, 13 Ocak'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.


Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserde, yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesi anlatılıyor. Eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor.


TİYATRO


İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde yarın ve 11 Ocak'ta, "Arf Sabiti", 14 ve 15 Ocak'ta "Türkiye Kayası" adlı oyunları izleyicisiyle buluşturacak.


Feraye Şahin'in yazıp Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından bölümler sunuyor.


Fehime Seven'in kaleminden Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin öyküsünü anlatan "Türkiye Kayası" adlı eseri ise Seval Erözmen Kip yönetiyor.


Karşıyaka Sahnesi'nde yarın ve 11 Ocak'ta seyircisiyle buluşacak Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" adlı şiirsel tragedyasının rejisörlüğünü Bozkurt Kuruç üstleniyor.  Aynı sahnede 15 ve 16 Ocak'ta "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı oyun tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.


Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeleştirdiği ve Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği eserde, annesi alzaymır hastası olan Dot'un mücadelesi konu ediliyor.  Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yarın, 11 ve 14 Ocak'ta "Kantocu" adlı oyun sahnelenecek.


"Kantocu"da, Milli Mücadele yıllarında İstanbul gece hayatındaki Verjin'in hikayesi, Haldun Dormen'in kaleminden anlatılıyor.


Sabri Özmener'in yönettiği Kantocu'nun besteleri ise Serpil Günseli'ye ait.


SERGİ


AASSM'de 7 Ocak'ta açılan "Gelecek için Karikatürler" adlı sergide, uluslararası sanatçıların iklim krizini yorumladığı 100 eser yer alıyor. İlki Almanya'nın Dortmund şehrinde açılan ve dünyayı gezmesi planlanan sergide, 5 kıta ve 35 ülkeden karikatürler bulunuyor.


İklim değişikliği, çevre kirliliği gibi konulara dikkati çeken sergi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.


AASSM'de 15 Ocak'ta ressam Hasan Rastgeldi'nin 50 yıllık sanat birikiminden oluşan "Kökler" adlı sergi açılacak. Sergi, Rastgeldi'nin ilk resimlerinin Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne kabul edildiği 1970'ten bugüne uzanan örnekleri kapsıyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Türkiye, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:01 
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