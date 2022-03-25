İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı

25.03.2022 11:09
İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kaçakçılık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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