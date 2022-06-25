İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı

25.06.2022 12:54
İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, tehdit, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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