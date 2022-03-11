İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı

11.03.2022 09:29
İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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