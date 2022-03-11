İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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