İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen M.H'nin kentte saklandığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.H. cezaevine gönderildi.