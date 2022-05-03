Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı

03.05.2022 12:28

Son dakika haberleri: İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada Ankara Asfaltı kontrol noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Yapılan kontrolde davranışlarından şüphelenilen bir yolculardan birinin kimlik ibraz edemediği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda şahsın hakkında hırsızlık suçundan verilmiş 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı
Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı
Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı
Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İzmir polisi bayramda da suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika


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