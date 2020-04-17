İzmir'de fırıncı aileden 10 bin ekmek yardımı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, fırın ve pastane işleten Kalfa ailesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi halka 10 bin ekmek dağıtmaya başladı.

Esatpaşa Mahallesi'nde fırın ve pastane işleten Şirin Kalfa (54), sosyal yardımlaşma örneği göstererek, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi harekete geçti. Kalfa, özellikle ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin ekmeğin dağıtımına başladı. Fırına gelemeyenlerin ekmekleri ise evlerine kadar götürüldü. Evli ve 6 çocuk babası Şirin Kalfa, "Koronavirüs salgını sonrası bir şey yapmak istedik. Çünkü biz atalarımızdan böyle gördük. Allah tarafından kabul görmesi dileğiyle böyle bir hayır işlemeye karar verdik. Devletimiz ve halkımız için bu tür hayırları gücümüz yettiğince yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Şirin Kalfa'nın oğlu Mehmet Kalfa (23) ise "İhtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Gerek dükkanımızda ekmek veriyoruz gerekse ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek ekmeklerinizi veriyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Biz 25 metrekare dükkanımızda bunu yapabildiysek daha büyük esnaf çok daha iyi işler yapabilir" dedi.

Ekmek alanlardan Turan Dumlupınar (57) da ihtiyaç sahipleri için güzel çalışma olduğunu belirterek, işletme sahiplerine teşekkür etti.

Ebru Şahin (41) ise koronavirüs salgını ile mücadele edildiği dönemde ihtiyaç sahipleri adına çok iyi bir yardım olduğunu belirtti.

Zafer Büfe (55) de "Allah razı olsun. İhtiyaç sahipleri için güzel bir hareket. İnşallah başka esnaf da yapar" dedi.

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