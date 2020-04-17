İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır - Son Dakika

İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır

6 saat önce

İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazırİZMİRLİ fırıncılar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayıp, ürünlerini iki katına çıkardı.

İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır

İZMİRLİ fırıncılar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayıp, ürünlerini iki katına çıkardı. Fırıncı Hasan Çınar, "Servis araçlarımız, çalışan arkadaşlarımız hazır. Normal üretimimizden iki kat daha fazla üretim yapacağız. Hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız" dedi.

Türkiye'de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından İzmir'deki fırıncılar yasaktan önce hazırlıklarını yaptı. İzmir Buca'da fırıncılık yapan Hasan Çınar, normalde günlük 20 çuval un kullanırken, hafta sonu için günlük 70 çuval un kullanacaklarını belirtti. Günlük 5 bin ila 7 bin arasında ekmek üretimi yaptıklarını söyleyen Çınar, hafta sonunda günlük 25 bin ila 30 bin arasında ekmek üretimi yapacaklarını dile getirerek, "Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olmadan çok kısa bir süre önce vatandaşların haberi oldu. İnsanlar da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için panik yaşadı. Bu hafta, vatandaşların geçen hafta gibi panik olacağını tahmin etmiyorum. Ama biz her türlü önlemimizi aldık. Fırınımıza gelen vatandaşlarımızın beklememesi için ekmeğimizi daha çok çıkardık. Cumartesi ve pazar günü de servis araçlarımız ve tüm personellerimiz hazır olacak. Mahallemizde kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız. Herkes evinde kalsın. Hafta sonu herkesin ekmeğini ulaştıracağız" dedi.

İKİ KAT ÜRETİM YAPILACAK

Koronavirüs salgını sürecinde hiçbir personelini işten çıkarmadığını, daha çok personel sayısını artırdığını dile getiren Çınar, sokağa çıkma yasağından dolayı iki kat üretimin yapılacağını da söyledi. Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte elemanlarımızın hiçbirini çıkarmadık. Çünkü bu süreç, geçici bir süreç. Arkadaşlarımız da can-ı gönülden çalışıyorlar. Sokağa çıkma yasağında da arkadaşlarımız hizmete hazır. Bu akşam daha fazla ekmek üreteceğiz. Çünkü ister istemez tüketim daha fazla olacak. Üretimimizi iki kat daha fazla yapacağız. Herkes rahat olsun, paniğe kapılmasın. Bu günler gelip geçecek. Biz fırıncı esnafı olarak halkın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız."

'EKMEKSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Fırında çalışan Cemal Yakut ise, hafta sonu fazla çalışacak olmalarının önemli olmadığını bu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayıp, "Vatandaş olarak herkesin üzerine düşen görevler var. Bir millet olarak kenetlenip bu virüsten bir an önce kurtulmak için üzerimize düşen ne varsa biz fırıncılar olarak her zaman hazırız. Vatandaşlarımız panik olmasın, evlerinden çıkmasın. Elimizden geldiği kadar bütün herkese ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalışacağız. Fazlasıyla mamullerimiz hazır, elemanlarımız eksiksiz çalışıyor. Kimse ekmeksiz kalmayacak" dedi.

İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:50 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı         
14:06
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı         
14:05
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı         
13:50
Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı         
13:41
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti         
13:34
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti         
13:20
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı         
13:03
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı         
13:02
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor         
12:58
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı         
12:56
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak         
12:49
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür         
12:33
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı         
12:30
Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri         
12:29
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?         
12:21
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim         
12:11
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 16:27:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]