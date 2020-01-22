İzmir'de fırıncılardan simitte fiyat artışı isteği - Son Dakika

İZMİR'de simit fiyatlarının 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarılması için İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na teklif sunulmasına karşın artışın hala gerçekleşmediğini belirten fırıncılar, zararına satış yaptıklarını belirterek simit fiyatının artması için acil harekete geçilmesini istedi. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan , "Malzeme artışlarına göre bu 25 kuruşluk zam da yetersiz" dedi.

İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simitte fiyat artışı yeniden gündeme geldi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, özellikle İstanbul 'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na zam yapılması için teklif sundu. Ancak artışın hala gerçekleşmediğini belirten İzmirli fırıncılar, zarar ettiklerini söyledi.

Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını ama dolar kurunun yükselmesi ile malzeme fiyatlarının daha hızlı bir artışa geçtiğini savundu. Esnafın sıkıntıda olduğunu belirten Orhan, kaliteli ürünün ucuza satılamayacağına, maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de simit 1,5 lira. Önümüzdeki günlerde 1,75 olacak. Ama malzeme artışlarına göre bu 25 kuruşluk zam da yetersiz " dedi.

Sektörde rekabetin çok fazla olduğunu anlatan Orhan, "Serbest piyasa koşulları elimizi kolumuzu bağlıyor. Yıllardır aynı yerde hizmet veren bir esnafın karşısına kalitesiz malzemeden ürün hazırlayarak ucuza ürün satan bir işletme kuruluyor. Maliyetleri aşağı çekerek haksız rekabete neden oluyorlar. Tarifeye göre İzmir'de gevreğin bir süre sonra 1 lira 75 kuruştan satılmasını bekliyoruz. Ama hala 1 lira, hatta 75 kuruşa satanlar var" ifadesini kullandı.

YAKIN MESAFEDEKİ İŞ YERLERİNE DENETİM TALEBİ

Üretici olmalarına karşın aynı zamanda birer tüketici olduklarını bildiren esnaf Metin Köroğlu da, her birinin çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri bulunduğunu hatırlatarak, "Son 1,5 yılda hammaddede fiyatları arttı. Ama biz zam yapamıyoruz. Kaliteli ürünün ucuza alınmayacağını herkes bilsin. Biz her ne kadar üretici olsak da aynı zamanda tüketiciyiz. Çok yakın mesafelere iş yeri açılmamasını arzu ediyoruz. Örneğin bu civarda aynı işi yapan birbirine yakın 20 mekan var. Pastanın bölünmesi söz konusu. Devletimizden belli kilometrede bölgenin nüfusu göz önünde bulundurularak ikinci üçüncü mekanın açılmasıyla ilgili denetim bekliyoruz" dedi.

İzmirli vatandaşlar ise fiyatlardan memnun. Simitin 1 lira 50 kuruştan satılmasına devam edilmesi gerektiğini savunan Ali Yürekler, "Asgari ücretin 2 bin lira civarında olduğu bir ülkede simitin 2 liradan satılması büyük yanlıştır. 1 lira 50 kuruş olan fiyata devam edilmeli" diye konuştu.