İzmir'de fırındaki çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de fırındaki çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı

11.04.2022 12:20
İzmir'de fırındaki çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırından içinde 100 bin liranın bulunduğu belirtilen çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırından içinde 100 bin liranın bulunduğu belirtilen çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Barış Mahallesi'ndeki fırına 4 Nisan'da iftar vaktinde giren hırsızlar, çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri arabayla kasayı götürdü.

İş yeri sahibi, iftardan sonra geldiği fırındaki çelik kasanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler G.K. ve Y.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Polisin, şüphelilerin çaldıkları kasayı bulmak için çalışması sürüyor.

YORUMLAR
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Karabağlar, 4 Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de fırındaki çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de fırındaki çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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