İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2) - Son Dakika
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İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

17.02.2021 01:06

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDUİzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu.

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu. İtfaiye ve deniz polisinin müdahalesi ile tekne halat yardımı ile sahile sabitlendi. Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, kentin birçok noktasında ring atarak olası bir olaya müdahale etmek için görevlerini sürdürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: DHA
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Fırtına, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

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