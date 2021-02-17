İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3) - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)

İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)

17.02.2021 01:43

BAYRAKLI'DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİİzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi.

BAYRAKLI'DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Bayraklı Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara anında müdahale ederek, olası tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Sandal, "Tek tesellimiz yaralanan vatandaşımızın olmaması. Tüm ekiplerimizle sahada fırtınaya karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Bayraklı'da 50 noktada fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden sonra başlayan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, ilk olarak 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafe önünde, yolun kapanmasına neden olan ağaca müdahale etti. Dağ yolu üzerindeki bir ağaç, şiddetli fırtına nedeniyle yola devrildi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine gelerek ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı'ndaki parkın içine devrilen ağaçlar kaldırılırken ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.'TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ'

Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası Başkan Sandal da parka gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Başkan Sandal, "Tek temennimiz kimseye zarar gelmemesi. Bu süreci kazasız atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimizle şiddetli fırtınaya karşı sahada hizmete devam edeceğiz" dedi.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Osmangazi, Fırtına, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3) - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta hastaneleri su bastı
23:36 Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerini su bastı
23:12 Yağışlar Karadeniz'i esir aldı: Bakan Yerlikaya ve Tunç sel bölgesine gidiyor
23:08 Sel ve heyelan Karadeniz'i esir aldı! Bakan Yerlikaya ve Tunç felaketi yaşayan Bartın'a doğru yola çıktı
22:15 Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü
22:11 Elon Musk'a büyük darbe! Twitter'ın trafiği ciddi derecede düştü
21:39 TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı
21:35 TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı
21:37 Kavga eden kadın eski sevgilisini silahla boğazından vurdu
21:35 Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini sokak ortasında vurup öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 04:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement