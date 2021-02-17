İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının akrdından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (4) - Son Dakika

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