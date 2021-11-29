İzmir'de fırtına: Deniz taştı, dalga boyu 5 metreyi buldu - Son Dakika

İzmir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir Körfezi'nin Karşıyaka kıyılarında denizin kabarması nedeniyle yer yer 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar- Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.