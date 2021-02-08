İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi

08.02.2021 17:19

İZMİR'de, fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'Turuncu Alarm' verildi.

İZMİR'de, fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'Turuncu Alarm' verildi.  Vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de geçen hafta etkili olan sel felaketi bu hafta yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kentte, 'Turuncu Alarm' verildi. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon'da yürümekte zorlandı. Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla iptal edildi. Fırtına ile sağanağın etkili olacağı kentte vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

İZMİRLİLER TEDİRGİN

Melih Karaman, vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu iskeleye geldiğinde öğrendiğini belirterek, " Deprem, sel, fırtına hepsini bir arada yaşıyoruz. Artık üzülmeye başladık. İzmir, bir türlü felaketlerden kurtulamıyor. Vapur seferleri iptal olduğu için alternatif diğer ulaşım araçlarını kullanacağız" dedi.

Taner Günsan da "Kuvvetli bir rüzgar var. Bireysel olarak tedbirlerimizi almalıyız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama
18:07 Kurbanlık hissesi yerine vatandaşlara salam veren baba-oğul tutuklandı
17:23 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:19 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:12 Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı
17:10 Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı
17:08 Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı
17:04 Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu
16:36 Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
16:33 Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 18:56:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement