İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (2)- Yeniden - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde etkili olan fırtına, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçurdu. Çatı pazaryerine düşerken, 2 kişi hafif yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstikbal Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, saat 15.30 sıralarında saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınada uçtu. Merkezin çatısının pazaryerinin üzerine uçtuğu olayda, 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Korkulu anlar yaşayan pazaryerindeki esnaf ise yaşadıklarını anlattı. Pazarcılardan Bekir Kızılkaya, "Allah'tan çatı yavaş düştü. Yoksa burada yüzlerce kişi yaralanacaktı. Çatının havada ikiye bölündüğünü gördük. Bir hanımefendinin yaralandığını gördüm" dedi. Olayı yaşayan esnaflardan Ahmet Kızılkaya ise "Kuvvetli rüzgar sebebiyle çatı esnaf ve müşterilerin üzerine devrildi. Yaralananlar oldu. Gündüz saatlerinden beri hava rüzgarlıydı ama böyle bir şeyi kimse beklemez. Her şey birden oldu" diye konuştu.Öte yandan, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, rüzgarın saat 22.00'ye kadar etkisini göstereceği bildirdi. İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada ise olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 6 Nisan 2021 saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal olduğunu duyuruldu. Bunun yanında çatının düşme anı da bir vatandaşın cep telefonuyla anbean görüntülendi.