Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Vapur Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (4)(Tür: Yurt)

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (4)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:58 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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