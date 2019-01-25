İzmir'de Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir
'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (5)
KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI
İzmir'in Karşıyaka
ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar- Alaybey
arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.
ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ
İzmir'in Çeşme
ilçesinde etkili olan yağmur
, hayatı olumsuz etkiliyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık
Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskını
oldu.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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Çeşme'deki yağmur nedeniyle yollara sul dolmasının görüntüsü
Haber-Kamera Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ -Tekin GÜRBULAK - Mücahit BEKTAŞ İZMİR,(DHA
)
(Tür: Yurt)