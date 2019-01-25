İzmir'de Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Vapur Seferleri İptal Edildi (3)
1 saat önce
KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı.
KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar- Alaybey
arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.
ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ
İzmir'in Çeşme
ilçesinde etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık
Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan etkilendi, çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Davut CAN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Tekin GÜRBULAK-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:21 Kaynak: DHA
Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
İzmir'de Korkutan Deprem