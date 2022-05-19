İzmir'de fırtınada tekne yan yattı - Son Dakika
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İzmir'de fırtınada tekne yan yattı

19.05.2022 18:02
İzmir'de fırtınada tekne yan yattı

İZMİR'in Balçova ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan tur teknesi yan yatarak su aldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan tur teknesi yan yatarak su aldı.

İzmir'de sabaha doğru etkili olan fırtınada İnciraltı sahilinde bulunan bir tur teknesinin halatı koptu. Halatın kopmasıyla birlikte tekne yan yatıp, su aldı. Teknede aynı zamanda balık-ekmek satışı da yapıldığı öğrenilirken, olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Teknede hasar oluştu.


İzmir'de fırtınada tekne yan yattı
İzmir'de fırtınada tekne yan yattı
İzmir'de fırtınada tekne yan yattı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Balçova, Fırtına, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de fırtınada tekne yan yattı - Son Dakika


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