İzmir'de Fren Yerine Gaza Basınca Denize Uçtular
3 saat önce
İzmir'de fren yerine gaza basınca denize uçtular Denize uçan araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar, vatandaşlarda şaşırdıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir plajda, iddialara göre fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücüsünün hakimiyetinden çıkan bir otomobil, içinde yolcularla birlikte...
İzmir
'de fren yerine gaza basınca denize uçtular
Denize uçan araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar, vatandaşlarda şaşırdı
İZMİR - İzmir'in Aliağa
ilçesindeki bir plajda, iddialara göre fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücüsünün hakimiyetinden çıkan bir otomobil, içinde yolcularla birlikte denize uçtu. Aracı denizde gören vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerinden okunuyordu.
Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşam üzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu. Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:33 Kaynak: İHA
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