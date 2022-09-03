Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti - Son Dakika
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Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti

03.09.2022 15:51

İzmir'in Buca ilçesinde yeni açılan bir mağazadaki indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak, "Dağıtırım burayı" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Bugün Buca Şirinyer'de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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BİBER GAZI İLE TEHDİT ETTİ

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için "Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı" demesi dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti - Son Dakika
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