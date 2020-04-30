İzmir'de fuarlar dijitale taşınıyor - Son Dakika
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İzmir'de fuarlar dijitale taşınıyor

6 saat önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, haziran ayının başında dijital bir platform üzerinden sanal fuar gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarının ifade etti.

İzmir'de fuarlar dijitale taşınıyor, System.String[]

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, haziran ayının başında dijital bir platform üzerinden sanal fuar gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarının ifade etti.


Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi online basın toplantısını gerçekleştirdi. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan'ın moderatörlük yaptığı toplantıya, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Selahattin Güven, Halil Gündoğdu ve İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül katıldı.


EMD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 50 katılımcının bulunduğu online basın toplantısında konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2020'ye birlik olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve korona virüsü salgını dolayısıyla sektörü dijital ortama taşımak için karar aldıklarını belirtti.


"Hiç denenmemiş olan dijital ticaret platformunu gerçekleştireceğiz"


Birlik olarak ayakkabı ihracatının yılın başında yüzde 30 yükselişle rekor seviyelere ulaştığını aktaran Zandar, ancak global sağlık sıkıntısıyla beraber işlerin durduğunu anımsattı. Mart ayını az bir kayıpla kapattıklarını, nisanda ise ciddi bir düşüş olduğunu ifade eden Zandar, mayıs ayının sonunda normalleşmeyle beraber ihracatın başlamasını da umut ettiklerini dile getirdi. Birlik olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerine değinen Zandar, "Yaklaşık 2 ay önce korona virüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Bu bağlamda pek çok yazılım firmasıyla çalışmalar yapmaya başladık. Yapılan çalışmaların çıktıları neticesinde harekete geçtik. Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. Bununla alakalı 1-3 Haziran tarihi belirledik. Ümidimiz bu tarihlerde dünyada hiç denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek. Bununla alakalı yazılım şirketleriyle görüşüp tekliflerimizi almaya başladık. İlk olarak üyelerimizi ve ürünlerini dijital platforma taşıdıktan sonra, müşterilerimizi de bu platforma çekmek için çalışmalar yapacağız. Dijital Ticaret Platformu projesi için İZFAŞ ile ortak hareket ediyoruz" diye konuştu.


Yapılacak uygulamanın pilot olacağını, amaçlarının sistemi öğrenmek ve öğretmek olacağının altını çizen Zandar, "Çünkü gerçekten bu konu herkes için bir soru işareti. Biz el sıkışmayla ürün satarken şimdi ekran üzerinden satmaya çalışacağız. Çok zor bir süreç. Firmalarımız alt yapı olarak da desteklememiz gerekecek" dedi. Ayrıca Zandar, ilk olarak sadece Ege'de 30 firma ile bu işi yapmayı planladıklarını ve firmaları da ortalama 100-150 kadar müşteriyle buluşturma imkanı sunduklarını belirtti.


"Tek şansımız dijital fuarcılık"


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, birinci ay İzmir Fuarı'nı yaptıklarını, sektör olarak güzel hazırlandıklarını ve sezona çok iyi başlangıç yaptıklarını belirtti. Korona virüsü nedeniyle şuan sektörün durduğunu söyleyen Güven, "Sektörün önünü açabilmek için dijital fuar konusunu gündeme getirdik. Sektördeki arkadaşlarımız ile bunun altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Öncelik ayakkabı, saraciye yapacak bu işi. Sektördeki arkadaşlarımızın web sayfaları ile ilgili biraz eksikleri var, bunları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Ayakkabı yapıldıktan sonra bizde o süreçte hazırlıklarımızı tamamlayıp akabinde fuara katılmak istiyoruz" diye konuştu.


Şuan hiçbir yere gidip gelinme şansı olmadığını dile getiren Güven, "Tek şansımız dijital fuarcılık. Buradan bir şeyler yapamaya çaba göstereceğiz" dedi.


"Katılımcı firmaların dijital olarak hazır olması gerek"


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, salgın sonrasında ticaretin genel anlamda tüm dünyada aksamasının bir yandan kötü etkisi olsa da diğer yandan dijitalleşme sürecini hızlandırması bakımından iyi olduğuna değindi. Gündoğdu, "Dijitalleşmek, daha az zaman ve maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı tanıyor. Bu süreç firmalara yeni bir maliyet kapısı, bir yük gibi gözükse de fiziksel anlamda yapılan fuarlara göre yüzde 10'luk bir maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı sunuyor" diye konuştu.


Yapılan bu girişimin deri sektöründe Türkiye'de ve belki de yakın coğrafyada yapılan ilk sanal fuar olduğunu belirten Gündoğdu, "Belki bunun avantajıyla bu işe başlıyoruz ama bunun bir de dezavantajı var. Bu konuda çok fazla deneyime sahip değiliz; ama bence bizim birliğimiz ve sektörümüz için büyük bir avantaj olduğuna inanıyorum. Burada yaptığımız çalışma ve girişimin karşılığını alabilmemiz için katılımcı firmaların dijital olarak hazır olması lazım. Bu en önemli konu. Yani biz birlik olarak fuarı düzenlemek ve yanında aplikasyon diye bir ürünümüz var, bununla firmalarımızı bütün dünyaya tanıtmak için gerekli altyapıyı sağlayacağız. Ancak firmalarımızın bu anlamda kendilerini yenilemesi ve eksik olan taraflarını tamamlaması gerekiyor. Böylelikle bütün dünyaya bizim aracılığımızla ürünlerini satabilecek hale gelecekler" ifadelerini kullandı.


"Dijital fuarcılık bir birleşme noktasıdır"


İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül de, "Dijital fuarcılık bir birleşme noktasıdır. İzmir'de ortak olduğumuz firmaların iştirakleriyle bu işe başladık. Önümüzdeki dönemde birçok fuarı dijital yapmak ile ilgili çalışmalarımız, Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte olmaya devam edecek" dedi.


Sistemi bu noktaya iten durumların en başında ticaret yollarının kısalmasının çok önemli bir etken olduğunu belirten Soygül, "Türkiye'ye, yurt dışından gelecek ziyaretçinin şu anda sirkülasyonu imkansıza yakın. Fuarcılığın harekete geçmesini beklemek için önümüzde en az 3-4 aylık bir periyot gözüküyor. Fakat bizim durmamız gerekiyordu. Bizde önümüzdeki haziran ayında Ege İhracatçı Birliklerinin yaptığı organizasyonla birlikte başlayacak online dijital fuarcılık dönemine İZFAŞ olarak girmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:17 Kaynak: İHA


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