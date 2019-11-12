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İzmir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, masaj salonunda fuhşa zorlandığını belirten bir kadının ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt lideri olduğu belirtilen masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için verilen ilanlarda yer alan çok sayıda cep telefonu, kamera, 250 bin lira, ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlardaki borç senedi niteliğindeki sözleşmeler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunda 3'ü yabancı uyruklu 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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