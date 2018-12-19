İzmir'de Gasp İddiası

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evine gitmeye çalışan milli piyango bileti satıcısı, biletlerinin ve parasının gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evine gitmeye çalışan milli piyango bileti satıcısı, biletlerinin ve parasının gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.



İddiaya göre, Alsancak Semti'nde yaklaşık 30 yıldır milli piyango bileti satan işçi emeklisi Selahattin Odacı (78), dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere bindiği otobüsten Polat Caddesi'nde indi.





Kimliği belirsiz bir kişi, yaşadığı apartmanın bahçe kapısını açan Odacı'nın boğazını sıkıp milli piyango biletleri ve nakit paranın olduğu çantasını alarak kaçtı.



Odacı'nın, durumu polise bildirmesi üzerine, çevredeki güvenlik kameraları incelendi.



Selahattin Odacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantasında 350 çeyrek, 40 yarım ve 20 tam bilet ile yaklaşık bin 500 liranın bulunduğunu, 15 bin lira civarında zararının olduğunu ifade etti.



Odacı, "Umudum yok, ama şayet aldıklarını getirirse şikayetimden vazgeçeceğim." dedi.

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