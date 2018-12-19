Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gasp İddiası

İzmir'de Gasp İddiası

3 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evine gitmeye çalışan milli piyango bileti satıcısı, biletlerinin ve parasının gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

İzmir'de Gasp İddiası, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evine gitmeye çalışan milli piyango bileti satıcısı, biletlerinin ve parasının gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Alsancak Semti'nde yaklaşık 30 yıldır milli piyango bileti satan işçi emeklisi Selahattin Odacı (78), dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere bindiği otobüsten Polat Caddesi'nde indi.


Kimliği belirsiz bir kişi, yaşadığı apartmanın bahçe kapısını açan Odacı'nın boğazını sıkıp milli piyango biletleri ve nakit paranın olduğu çantasını alarak kaçtı.

Odacı'nın, durumu polise bildirmesi üzerine, çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Selahattin Odacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantasında 350 çeyrek, 40 yarım ve 20 tam bilet ile yaklaşık bin 500 liranın bulunduğunu, 15 bin lira civarında zararının olduğunu ifade etti.

Odacı, "Umudum yok, ama şayet aldıklarını getirirse şikayetimden vazgeçeceğim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Dana Ferdinand'ın Keyfi Yerinde! 600 Kiloya Ulaştı Son Dakika! ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı

Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:59:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gasp İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]