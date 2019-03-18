Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gasp ve Tecavüz Zanlısı Yakalandı

İzmir'de Gasp ve Tecavüz Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde gasp, tecavüz ve kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Gasp ve Tecavüz Zanlısı Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde gasp, tecavüz ve kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 12 Mart tarihinde D.Y'ye yönelik gasp, tecavüz ve kasten yaralama olayına ilişkin bölgedeki plaka tanıma sistemini inceledi. Zanlının kullandığı aracı tespit eden ekipler, olayı A.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıyı D.Y'nin de teşhis etmesi üzerine A.K. gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Menderes, İzmir, Güncel
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