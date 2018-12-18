Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gasp Zanlısı 2 Kişi Yakalandı

İzmir'de Gasp Zanlısı 2 Kişi Yakalandı

3 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşları olarak tanıttıkları kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı.

İzmir'de Gasp Zanlısı 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde, kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşları olarak tanıttıkları kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yalnız yaşayan G.K'nın (67) kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşı olduğunu belirten 2 kişi tarafından ekmek bıçağıyla tehdit edilip altınlarının gasbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkali belirlenen zanlıları düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmada suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarmada işlemleri süren zanlıların adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:21 Kaynak: AA

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