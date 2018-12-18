İzmir'de Gasp Zanlısı 2 Kişi Yakalandı
3 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde, kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşları olarak tanıttıkları kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı.
İzmir
'in Bergama
ilçesinde, kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşları olarak tanıttıkları kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yalnız yaşayan G.K'nın (67) kendilerini cezaevindeki torununun arkadaşı olduğunu belirten 2 kişi tarafından ekmek bıçağıyla tehdit edilip altınlarının gasbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eşkali belirlenen zanlıları düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmada suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Jandarmada işlemleri süren zanlıların adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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