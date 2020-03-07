İzmir'de 'gaybubet evlerine' FETÖ operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 'gaybubet evlerine' FETÖ operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de 'gaybubet evlerine' FETÖ operasyonu: 27 tutuklama

6 saat önce

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait 82 gaybubet evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 'gaybubet evlerine' FETÖ operasyonu: 27 tutuklama, System.String[]

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait 82 gaybubet evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler için 4 Mart Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 82 gaybubet evine eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin çöp haznesini açan ekipler, zarflanmış 150 bin TL, 10 bin 205 euro ve 25 bin 457 dolar ele geçirdi. Yapılan aramalarda, haberleşme ve veri aktarımı sağlamak amacıyla özel program yüklenen 69 tablet ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, örgütün 'himmet' aldığı isimlerin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
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