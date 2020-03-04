İzmir'de gaybubet evlerine operasyonda 53 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait gaybubet evlerinde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi için il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 53 kişi gözaltına alınırken bir miktar para, 69 adet cep telefonu ve 48 sim kart, 10 adet sahte kimlik, 12 adet laptop bilgisayar, 12 tablet, 35 adet hafıza kart, 3 adet harici modem, 2 adet taşınabilir WİFİ, 15 adet flaş bellek, 39 adet ankesör kartı ve çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.