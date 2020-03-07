İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda 27 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda 27 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda 27 tutuklama

7 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda 27 tutuklama, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerdeki cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4 Mart Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 54 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 54 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:59 Kaynak: İHA
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