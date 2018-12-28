Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gazeteciye Darp İddiası

İzmir'de Gazeteciye Darp İddiası

23 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde, tartıştığı restoran sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden yerel gazete sahibi şikayetçi oldu.

İzmir'de Gazeteciye Darp İddiası, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde, tartıştığı restoran sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden yerel gazete sahibi şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Urla Yeraltı Mahallesi Yıldızpark Sokak'taki evinin önüne otomobilini park eden yerel gazete sahibi Göksel Kayseri, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını isteyen restoran sahiplerinden M.A (30) tarafından darp edildi.

Kayseri'nin, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine polis merkezine götürülen M.A, ifadesinin ardından salıverildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kayseri, "Bana ait otomobil evimin önünde park halindeydi. Motosikletimle eve geldiğimde karşıdaki restoranın sahiplerinden M.A, 'Bu araç senin mi? Kaldır buradan' diye çıkıştı. 'Burası benim evimin önü' dedim ve bu sırada gelen bir telefonu cevaplıyordum ki arkamdan gelen M.A'nın saldırısına uğradım." şeklinde konuştu.

Darp edildiğini ve aldığı yumruk darbesi ile dudağının kalıcı hasar olacak şekilde yarıldığını anlatan Kayseri, daha önce de M.A'nın ağabeyi İ.A ile "restoranda yüksek sesle müzik dinleme" nedeniyle mahkemelik olduklarını aktardı.

Öte yandan M.A'nın, polise verdiği ifadede, kendisine önce Göksel Kayseri'nin saldırarak motosikletin kaskı ile vurduğunu, bu sırada kendisini savunduğunu söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:29 Kaynak: AA

Urla, İzmir, Güncel
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