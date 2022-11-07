İZMİR'DE GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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İZMİR'DE GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

07.11.2022 12:34

İZMİR'in Konak ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mekan sahibi 2 kardeşin, kulübe gelen grubun haraç isteyip çalışanları darbettiği iddiası üzerine polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Sercan B.'nin, başka bir kişiyi sopa ile darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Çankaya semtindeki Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki gece kulübünde, 2 Kasım günü iki grup arasında kavga çıktı. Remzi K. ile kardeşi Murat K.'nin işlettiği kulübü haraca bağlamak istediği iddia edilen Sercan B. ile yanındaki 3 kişi arasında çıkan kavgada, C.B. tabanca ile ağır yaralandı. Olayın ardından 2 kardeş, polise giderek teslim oldu.

2 KARDEŞ İLE 3 ŞÜPHELİ SERBEST

İfade veren 2 kardeş, haraç isteyen kişilerin çalışanları darbettiğini, ardından silahlı kavga çıktığını söyledi. Haraç iddiaları sonrası polis de harekete geçti. Ekipler, Sercan B. ile yanındaki M.A. ve E.A.'yı operasyonla gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı. Teslim olan 2 kardeş ise ifadeleri sonrası salıverildi. Durumu ağır olan C.H.'nin de tedavisinin sürdüğü, hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Silahlı kavga gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; mekana gelen Sercan B. ile yanındakilerin bar kısmında 2 kişi ile tartışıp, tokat attıkları, bardaki kişinin de belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği anlar yer aldı. Polis ayrıca Sercan B. ile yanındakilerin daha önce de birçok suça karıştığını belirledi. Sercan B.'nin, haraca bağlamak istediği ileri sürülen başka bir kişiyi, odaya kapatıp, sopayla darbettiği görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

Kaynak: DHA
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