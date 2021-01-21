İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği - Son Dakika

İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği

İzmir\'de gece saatlerinde deprem paniği
Son Güncelleme: 21.01.2021 03:17

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yolaçmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 02.37'de, merkez üssü Seferihisar'da açılarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depreme uykularında kalanan vatandaşlardan bazıları, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği - Son Dakika
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