Gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, gece vardiyası sırasında yere düşen 43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, şehir içi banliyö hattı İZBAN'ın Naldöken istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Ural, gece vardiyası sırasında mola için dışarı çıktı.

Ural'ın geri dönmemesi üzerine telefonla arayan ve telefonun açılmaması üzerine dışarı çıkan iş arkadaşları Ural'ın yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşarak yere düştüğü değerlendirilen Ural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ural'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ural'ın sık sık çalan cep telefonuna iş arkadaşlarının cevap veremediği görüldü.