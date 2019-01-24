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İzmir'de Gece Yarısı Papağan Kurtarma Operasyonu...ağaçta Mahsur Kalan Papağan İtfaiye Ekiplerini...

1 saat önce

İzmir'de gece yarısı papağan kurtarma operasyonu...Ağaçta mahsur kalan papağan itfaiye ekiplerini seferber ettiİZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçta mahsur kalan evcil bir papağan ekiplerin gece yarısı yaptığı operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İzmir'de gece yarısı papağan kurtarma operasyonu...Ağaçta mahsur kalan papağan itfaiye ekiplerini seferber etti

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçta mahsur kalan evcil bir papağan ekiplerin gece yarısı yaptığı operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Menderes'te ikamet eden Selim Yıldırım'a ait evcil papağan, açık unutulan camdan kaçarak bir ağaca kondu. Papağanın ağaçta kalması sebebiyle sahibi Selim Yıldırım belediye ekiplerinden yardım isterken, Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine giderek gece yarısı operasyonu ile papağanı kurtardı.
Başkan Soylu'ya teşekkür
Bom aracı ile mahsur kaldığı ağaçta papağana ulaşan belediye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın sonunda papağanı kurtararak sahibine teslim etti. Papağanına kavuştuğu için oldukça mutlu olan Selim Yıldırım, "Bir yıl önce sahiplendiğim papağanım evimizin neşe kaynağı. Bir anlık dalgınlıkla evin camı açıkken papağanımızı serbest bıraktık ve o da kaçtı. Ailemizin bir parçası haline gelen papağanımızın eve yakın bir noktada yer alan ağaçta mahsur kaldığını gördük. Tabii evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış. Kurtarılması için çalmadığım kapı kalmadı. İtfaiyeyi aradım, hayvan severler derneğini aradım ama gece geç saat olduğu için kimse yardımımıza koşmadı. En son Menderes Belediyesini aradım. Sağ olsun belediye başkanımız Bülent Soylu'nun talimatıyla ekipler hemen gelip papağanımı kurtardılar. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Selim, Menderes, İzmir, İtfaiye, Genel
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