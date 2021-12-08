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İzmir'de geçen hafta 15 bin 335 trafik cezası uygulandı - Son Dakika

İzmir'de geçen hafta 15 bin 335 trafik cezası uygulandı

08.12.2021 08:59
İzmir'de geçen hafta 15 bin 335 trafik cezası uygulandı

İzmir'de 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 15 bin 335 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği bildirildi.

İzmir'de 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 15 bin 335 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, 1 sürücüye makas, drift ve egzoz ihlali, 498 sürücüye alkollü araç kullanımı, 2 bin 542 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 79 sürücüye emniyet şeridi ihlali nedeniyle trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca hız ihlalinden 4 bin 273, yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten 62, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 1023, korsan taşımacılık yapmaktan 7, fazla yolcu taşımaktan 214, yasak parktan 3 bin 146, kırmızı ışık ihlalinden 463 araç sürücüsü hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Kask, gözlük bulundurmamak veya kullanmamak nedeniyle 314 motosiklet sürücüsüne, tonaj sınırı ihlalinden 53 ağır taşıt sürücüsü ve firmaya da ceza uygulandı.

Denetimler sonucu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 10 bin 394, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 941 olmak üzere toplam 15 bin 335 adet trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Trafik Denetleme, Para Cezası, Kasım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de geçen hafta 15 bin 335 trafik cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de geçen hafta 15 bin 335 trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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