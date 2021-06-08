İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 31 Mayıs-6 Haziran arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte uyuşturucu satanlara yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 658 gram esrar ve skunk, 387 gram metamfetamin, 26 kilo 161 gram sentetik kannabinoid, 137 Hint keneviri, bir uyuşturucu hap, bin 326 yeşil reçeteyle satılan ilaç, iki tabanca, bir tüfek, bir şarjör ve 9 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerleri serbest bırakıldı.