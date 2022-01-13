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İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı

13.01.2022 12:55
İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin İzmir Emniyet Müdürlüğünün 2021 istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 520 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda 757 şüpheli yakalandı, Kaçakçılık Kanuna muhalefet suçundan haklarında adli işlem başlatılan 28'i tutuklandı.

Tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 18 bin 417 paket kaçak sigara, 3 milyon 397 bin 970 dolu makaron (filtreli sigara kağııdı), 57 milyon 231 bin 500 boş makaron, 18 bin 411 puro ile 56 bin 973 kilogram nargile, pipo ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, kaçak alkol ve sahte içki baskınlarında ise 96 bin 909 litre etil alkol, 4 bin 560 litre ve 39 bin 798 şişe sahte içkiye el koydu.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 6 bin 359 cep telefonu, 29 bin 212 elektronik eşya, 1 milyon 334 bin 819 muhtelif eşya, 172 bin 787 performans arttırıcı ilaç, 21 bin 404 tarihi obje, 351 bin 651 litre akaryakıt, 2 gümrük kaçağı otomobil ve 54 canlı hayvan ele geçirildi.

Ekiplerin geçen yıl düzenlediği operasyonlar arasında 15 Ocak'ta yaklaşık 1 milyon vücut geliştirme ilacı üretimi yapılabilecek malzemelerin ele geçirilmesi, 2 Kasım'da 1 tır ve 5 kamyon dolusu tütün mamulü ile 1 ton etil alkolün bulunması ve 16 Kasım'da Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki kaçak kazıda 2700 yıllık iki mozaik ve tarihi sütunların tespit edilmesi öne çıktı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tütün, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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