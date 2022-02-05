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İzmir'de geçen yıl KADES ihbarları arttı, kadın cinayetleri azaldı - Son Dakika

İzmir'de geçen yıl KADES ihbarları arttı, kadın cinayetleri azaldı

05.02.2022 11:03
İzmir'de geçen yıl KADES ihbarları arttı, kadın cinayetleri azaldı

İçişleri Bakanlığının kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik uygulamaya soktuğu KADES hattına yapılan ihbar sayısı İzmir'de geçen yıl yaklaşık 5 kat artarken kasten öldürme olaylarında yaşamını yitiren kadın sayısındaki gerileme de dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığının kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik uygulamaya soktuğu KADES hattına yapılan ihbar sayısı İzmir'de geçen yıl yaklaşık 5 kat artarken kasten öldürme olaylarında yaşamını yitiren kadın sayısındaki gerileme de dikkati çekti.

AA muhabirinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kent genelinde 2021 yılında, önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 92 kasten öldürme olayı kaydedildi.

Tamamı aydınlatılan bu cinayetlerle ilgili 296 şüpheli yakalandı, zanlıların 110'u tutuklandı. 42 zanlı hakkında adli kontrol kararı verilirken, geçen yıllardan faili meçhul kalan 5 cinayet de aydınlatıldı.

İzmir'de geçen yıl işlenen cinayetlerin en büyük sebebinin yüzde 34 ile anlık gelişen olaylar olduğu görüldü. Bu olaylarda taraflar arasında geçmişe dayalı bir nedene bağlı olmaksızın yan bakma, küfür etme, yol vermeme, gürültü yapma gibi sebeplerle çıkan kavgalar sonucu kasten öldürme olayı gerçekleşti.

Cinayet nedenlerinde ikinci sırada ise yüzde 28 ile aile içi kavgalar yer aldı. Bu olaylarda aile bireyleri arasında geçimsizlik, kıskançlık, alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı davranış bozuklukları ve psikolojik sebepler öne çıktı.

KADES'i yaygınlaştırma çalışması

Kasten öldürme verilerinde kadın cinayetlerinde yüzde 19'luk gerileme oldu. 2020 yılındaki cinayet olaylarında 21 kadın hayatını kaybederken, geçen yıl öldürülen kadın sayısı 17'ye geriledi.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan acil müdahale uygulaması KADES'e yapılan ihbarlardaki artış da dikkati çekti.

2020 yılında KADES hattına yapılan 3 bin 360 ihbara müdahale edilen kentte, bu sayı geçen yıl yaklaşık 5 kat artışla 16 bin 613'e çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumlu sonuçları verilere de yansıyan uygulamanın yaygınlaştırılması için eğitim toplantılarının yanı sıra ev ve iş yeri ziyaretleri de yapıyor.

Cinayet olaylarına ilişkin ayrıntılı verilerle "olay haritaları" çıkaran İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bilimsel veriler ışığında önleyici tedbirler alıyor ve olayların açığa çıkarılmasında bu detaylı analizlerden faydalanıyor.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, KADES, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de geçen yıl KADES ihbarları arttı, kadın cinayetleri azaldı - Son Dakika


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