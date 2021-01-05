İzmir'de geceyi yıldırımlar aydınlattı - Son Dakika

İzmir'de geceyi yıldırımlar aydınlattı

05.01.2021 08:52
İzmir'de geceyi yıldırımlar aydınlattı, System.String[]

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağış esnasında bazı noktalara da yıldırım düştüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Düşen yıldırımlar sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, şimşekler İzmir'de geceyi aydınlattı.

BAZI NOKTALARDA SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Öte yandan sağanak yağmur sebebiyle Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bir evin giriş koridorunu ve otoparkı su bastı. Su baskını sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri pompalarla su basan yerlerden su tahliyesi yapma çalışmaları sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

"HER YAĞMURDA BURAYI SU BASIYOR"

Evinin girişi su baskınından etkilenen vatandaşlardan Serdar Kara, her yağmur yağdığında mahalleyi su bastığını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Kara, "Her yağmur yağdığında burayı su basıyor. Geçenlerde de ben su baskınına maruz kaldım. Yine kendi imkanlarımla suyu tahliye ediyordum; bu sefer motor aldım. Motor yardımıyla suyu tahliye ediyorum. Yağmur sesini fark ettim ve aşağı baktım su bastığını gördüm. Karşı komşumuz da su baskınından etkilendi. Geçenlerde de aynı durum olmuştu 5 6 ay önce. Şimdi ben aldığım su tahliye motoruyla suyu dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Evin girişi olduğundan dolayı bir zarar yok ama karşı komşumuzun deposunda sanırım zarar var" açıklamasında bulundu.

(Ali İhsan Çiftçi - Abdulkadir Barış/İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de geceyi yıldırımlar aydınlattı - Son Dakika


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