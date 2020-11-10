İzmir'de geçici barınma merkezi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de yaşanan depremden zarar gören vatandaşlar için yapılan geçici barınma merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bin konteynerden oluşacak geçici barınma merkezi için Türkerler Holding tarafından bağışlanan 100 konteynerin ekipler tarafından Gaziemir'deki Fuar İzmir alanına indirildiği bildirildi.

Konteynerlerin AFAD koordinasyonuyla geçici barınma merkezine nakledileceğinin belirtildiği açıklamada bölgenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili çalışmanın da hafta sonunda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne içinde mobil sıcak yemek, çamaşırhane, tuvalet ve duş ünitesi, çocuk oyun alanı, revir ünitesi, meslek atölyesi ve tablet destekli eğitim ünitesinin bulunduğu 7 yaşam ünitesi bağışlayacağı bildirildi.

Depremzedeler için başlatılan "Biz Varız Dayanışması" kampanyasıyla afetzedeler için toplanan yardımların dağıtımının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada depremzedelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünler şöyle sıralandı:

"Yeni koruyucu kıyafet, termal giysiler, çocuk botu, yetişkin botu, ayakkabı, çocuk montu, yetişkin montu, yağmurluk, şemsiye, çay, şeker, sahra hastanesi yatağı, tüplü dış mekan ısıtıcı, palmiye tipi soba için tüp, cep sobası, çadır içi pilli aydınlatma, çadır içi aydınlatmaya uygun pil, 2 kilogramlık yangın tüpü, kamp sandalyesi, plastik masa, tek kullanımlık banyo havlusu, el havlusu, kolonya, ilkyardım seti, mobil tuvalet, mobil duş, dezenfektan ve eğitim için tablet. Konutlara yerleştirilecek depremzedeler için ise karyola ve yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, bulaşık makinesi, termosifon ve televizyon."