İzmir'de geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için yapılacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya yıkılma tehlikesine karşı kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinin hafriyat çalışmaları tamamlandı.

Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi.

Çalışmalar tamamlandığında bin konteyner, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.