İzmir'de, 'Geleceğe temiz bir dünya bırak' sloganıyla kıyılar temizlendi - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi'nin 'Geleceğe temiz bir dünya bırak' sloganıyla düzenlediği çevre etkinliğine katıldı. Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte Dikili'nin Alanlar ve Adalar bölgelerinde denize ve kıyılara atılan çöpleri temizledi. 500'e yakın gönüllünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce torba çöp toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi'nin mavi ve yeşil bir Dikili için başlattığı çevre temizliği etkinliğine katıldı. Sabah saatlerinde Bademli'den hareket eden teknelerle Alanlar ve Adalar bölgelerine geçerek temizlik yapan 500'e yakın çevre gönüllüsüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de destek verdi.

Kıyı temizliğine İzmir Milletvekili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz de katıldı.?BAŞKAN SOYER: DİKİLİ HALKINI KUTLUYORUMBaşkan Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü duyarlı hareketinden ötürü kutlayarak, "Başkanımız Dikili halkının da katılımıyla büyük bir temizlik kampanyası başlattı. Sahip çıkan, emek veren Dikilileri kutluyorum. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız memleketi de temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Yurtseverliğin, milliyetçiliğin birçok parametresi var. Bu parametrelerden biri geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara ve atalarımıza saygı gereği çevremizi temiz tutmak olmalı. Bu nedenle bu çalışmayı çok değerli buluyorum" dedi.BAŞKAN KIRGÖZ'DEN TEŞEKKÜRTemizlik seferberliğine katılım gösteren sivil toplum örgütlerine, bisiklet ve dalış merkezi gruplarına teşekkür eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise "Alanlar mevkiinde ve Adalar bölgesinde eş zamanlı temizlik etkinliği başlattık. Doğa bizim evimiz. Temizlik konusunda toplumsal bir duyarlılık yaratmak için böyle bir hareket başlattık. Her yıl belirli aylarda bu çevre temizliğini yapacağız. Bugün kısa sürede çok geniş bir alanın temizlendiğini gördük. Duyarlılık gösteren Başkanımız Tunç Soyer'e ve doğanın temizlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

500'e yakın gönüllünün katıldığı temizlik saat 18.00 sılalarında son bulurken, kıyılardan yüzlerce torba çöp toplandı.

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