İzmir'de Gelin, Kayınvalidesini Öldürdü
11 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kaymakçı
Mahallesi'nde aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı (43) ile kayınvalidesi Feruzan Aracı (67) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ödemiş Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Feruzan Aracı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Keriman Aracı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:12 Kaynak: AA
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