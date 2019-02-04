Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gelin, Kayınvalidesini Öldürdü

İzmir'de Gelin, Kayınvalidesini Öldürdü

11 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.

İzmir'de Gelin, Kayınvalidesini Öldürdü, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kaymakçı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı (43) ile kayınvalidesi Feruzan Aracı (67) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Feruzan Aracı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Keriman Aracı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:12 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu

Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gelin, Kayınvalidesini Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]