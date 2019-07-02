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İzmir'de gemi yangını

1 saat önce

İzmir'de gemi yangınıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

İzmir'de gemi yangını
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'ndaki bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de gemi yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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